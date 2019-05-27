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على الحوامل تجنب البطاطس المقلية والبيتزا.. اعرفى ليه

الإثنين، 27 مايو 2019 08:00 م
على الحوامل تجنب البطاطس المقلية والبيتزا.. اعرفى ليه أضرار البطاطس المقلية فى الحمل
كتب بيتر إبراهيم
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حذر فريق الخبراء الحوامل من تناول الوجبات الخفيفة التى تم تناولها بالزيت النباتى، حيث يخشى العلماء أن حمض اللينوليك، وهو أوميجا 6 الدهنى يمكن أن يضر الأطفال فى الرحم، بعد أن اكتشفوا أنه يسبب تورما داخليا فى اختبارات الفئران.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فحذر الباحثون من أن استهلاك الكثير من الزيوت قد يؤدى إلى "مضاعفات الحمل وضعف نمو الأطفال".

ويعد الزيت النباتى الذى يستخدم غالبًا لطهى البيتزا والوجبات الخفيفة والبطاطس أحد أكبر مصادر حمض اللينوليك.

وتنص إرشادات NHS على أن الأمهات يجب أن يكون لديهن فقط كميات صغيرة من الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، مثل الزيوت النباتية، كما تحثهم على الابتعاد عن الأطعمة الدهنية مثل البيتزا والبطاطس - ولكن ليس لأنها تحتوى على حمض اللينوليك.

وحلل الباحثون التغيرات داخل الأمهات وأطفالهن، وفحصوا مستويات الكولسترول ومستويات البروتينات الالتهابية - التى تسبب تورمًا خطيرًا داخل الجسم.

وأظهرت النتائج أن الفئران التى تناولت الكثير من حمض اللينوليك ولدت ذرية مع مستويات أقل من الهرمونات التي تنظم النمو، مما يشير إلى أنها يمكن أن تواجه مشاكل في النمو.

كما وجدوا أن الفئران لديها مزيد من البروتينات الالتهابية فى الكبد، وفقًا للنتائج المنشورة فى مجلة علم وظائف الأعضاء.


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أضرار البطاطس

اضرار المقليات

اضرار البيتزا

اوميجا 6


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