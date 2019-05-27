ضبط 33 مخالفة متنوعة فى حملة على الأسواق غرب بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت حملة مشتركة من مديرية التموين ببنى سويف، وقسم المباحث والطب البيطرى والرقابة التموينية، 33 مخالفة تموينية وصحية متنوعة، وذلك ضمن خطة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان.

وشملت المخالفات، التى ضبطت اليوم الإثنين، بمحال "جزارة وسلع وبويات " بمدينة اهناسيا وقرى المركز، وانتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات، وعدم الاعلان عن الأسعار،وعدم تغطية اللحوم بالشاش، لحوم منتهية الصلاحية، بويات غير مدون عليها انتاج وصلاحية، وتم تحريرالمحاضر اللازمة، وجارى إرسالها إلى النيابة.