سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 33 مخالفة متنوعة فى حملة على الأسواق غرب بنى سويف

الإثنين، 27 مايو 2019 02:44 م
ضبط 33 مخالفة متنوعة فى حملة على الأسواق غرب بنى سويف حملة تموينية- أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
ضبطت حملة مشتركة من مديرية التموين ببنى سويف، وقسم المباحث والطب البيطرى والرقابة التموينية، 33 مخالفة تموينية وصحية متنوعة، وذلك ضمن خطة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان.
 
وشملت المخالفات، التى ضبطت اليوم الإثنين، بمحال "جزارة وسلع وبويات " بمدينة اهناسيا وقرى المركز، وانتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات، وعدم الاعلان عن الأسعار،وعدم تغطية اللحوم بالشاش، لحوم منتهية الصلاحية، بويات غير مدون عليها انتاج وصلاحية، وتم تحريرالمحاضر اللازمة، وجارى إرسالها إلى النيابة.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 197 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسيوط

فيديو.. حملات تموينية مكبرة لملاحقة السلع الفاسدة فى رمضان

فيديو .. حملات تموينية مكبرة لملاحقة السلع الفاسدة في رمضان

فيديو.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق فى رمضان

تحرير قضايا غش تجارى وذبح خارج المجازر الحكومية فى حملة تموينية بالجيزة

حى المنتزه يشن حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق شرق الإسكندرية

تحرير 49 محضراً لمخالفات بالمخابز فى حملات للتموين خلال أسبوع ببنى سويف

ضبط 43 مخالفة متنوعة فى حملات تموينيه بالغربية

تموين بنى سويف

مباحث التموين

الرقابه التموينيه

حملة تموينيه

لحوم منتهيه الصلاحيه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة