ضبط 121 طن لحوم فاسدة وتحرير 719 محضر مخالفة خلال 30 يوما

كتب عز النوبى

قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملات إدارات التفتيش فى الهيئة والمحافظات لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك خلال أبريل الماضى، أسفرت عن ضبط 121 ألفا و917 كيلو جراما فاسدة أو مذبوحة خارج المجاز.

وأضاف التقرير، أن إجمالى المحاضر المحررة من أطباء التفتيش على اللحوم بلغ 719 محضرا، بعد صدور تعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن. موضحا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تلعب دورا رقابيا مهما على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، سعيا إلى توفير غذاء صحى آمن، ومع ارتفاع معدل استهلاك اللحوم والدواجن، تفتش الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم فى حملات مشتركة مع الجهات المعنية مع الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.

وتتابع الهيئة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات قد تكون محملة بمسببات مرضية.