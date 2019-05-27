صور.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80%

جنوب سيناء - فايزة مرسال

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء لعام 2018/2019 بنسبة نجاح 80.05% .

وحصلت الطالبات على المركز الأول، وهم: ندى محمد عبد المولى عيد المركز الأول بمجموع 279 درجة مدرسة ابورديس الإعدادية والأول مكرر ومريم عماد عدلى مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بطور سيناء بمجموع 279 درجة، والأولى مكرر آلاء الله هشام السيد عبد الله بمجموع 279 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية وعبد الرحمن أيمن محمد عبد العزيز الأول مكرر بمجموع 279 درجة مدرسة الأهرام الرسمية للغات بطور سيناء وسهيلة وليد ابراهيم ابراهيم الأول مكرر مجموع 279 درجة مدرسة بلال ابن رباح الإعدادية بنوبيع وبسنت سليم أحمد أحمد حسين الأول مكرر مجموع279درجة مدرسة الزهور الاعدادية بنات وملك محمد على محمد المركز الثانى مجموع278.5 درجة مدرسة الشهيد عمرو شكرى بطورسيناء وسلمى يوسف عبد الحليم المركز الثانى مكرر مجموع279 وامل مبروك سعيد عبدالغنى المركز الثانى مكرر278درجة مدرسة الشهيد عمرو شكرى الاعدادية بنات طور سيناء ومريم أشرف عبد العظيم عبد الرحمن المركز الثانى مكرر مجموع278.5 درجة مدرسة ابورديس الاعدادية ومروه محمود محمد المحروق المركز الثانى مكرر مجموع278.5 درجة مدرسة ابورديس الاعدادية وندى اشرف عبد الستار عبد الله المركز الثانى مكرر مجموع278.5 درجة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.



