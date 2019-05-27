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صلاة التسابيح.. تعرف على كيفيتها ودعائها المأثور عن النبى

الإثنين، 27 مايو 2019 11:12 ص
صلاة التسابيح.. تعرف على كيفيتها ودعائها المأثور عن النبى صلاة التسابيح
كتب ــ لؤى على
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صلاة التسابيح مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، وحثت دار الإفتاء المسلم أن يصليها ولو مرة واحدة فى العشر الأواخر من رمضان.
 

كيفية صلاة التسابيح

 
أن تصلى أربع ركعات ( أى بتسليمة واحدة )، فى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ( أى سورة تختارها ).
 
بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات (سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر)
15 مرة ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول (التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده …..إلخ ثم تقول (التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم تهوى ساجدا ً وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول (التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أى فى الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.
 

تأكيد فعلها

 
قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – للعباس – رضى الله عنه وعن المؤمنين -"إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل وإن لم تستطع ففى كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة "
 

دعاؤها

 
- وزاد الطبرانى: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام.
 
"اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.
 
اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها، حسن ظنى بك، سبحان خالق النور".
 
- ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه .
 

القراءة فى الركعات

 
- ويستحسن أن يقرأ فى هذه الركعات الأربع بعد الفاتحة بسورة مما جاء أنها تعدل نصف أو ثلث أو ربع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب.
 
فمثلا يقرأ فى الأولى (الزلزلة) والثانية (الكافرون) والثالثة (النصر) والرابعة (الإخلاص) .
 

صلاتها جماعة

 
وكما تجوز هذه الصلاة انفرادا ً تجوز فى جماعة.
 
 

 

 


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