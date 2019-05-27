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خد بالك بلاش سهر.. قلة النوم هتعملك هلوسة

الإثنين، 27 مايو 2019 01:30 ص
خد بالك بلاش سهر.. قلة النوم هتعملك هلوسة قله النوم
كتبت هند عادل
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ترجع أعراض الهلاوس نتيجة لمرض عقلي أو آثار جانبية للأدوية أو أمراض جسدية مثل الصرع مما يتطلب زيارة طبيب نفساني أو طبيب أعصاب أو طبيب عام حسب سبب الهلوسة.

هلوسة

أنواع الهلوسة

تؤثر الهلوسة على الرؤية  أو حاسة الشم أو التذوق أو السمع أو الأحاسيس الجسدية.

الهلوسة البصرية

تتضمن الهلوسة المرئية رؤية الأشياء غير الموجودة قد تكون الهلوسة من أشياء أو أنماط بصرية أو أشخاص أو أضواء ،فقد يرى الشخص المصاب بالهلوسة شخصًا غير موجود في الغرفة أو الأضواء الوامضة التي لا يمكن لأي شخص آخر رؤيتها.

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الهلوسة الشمية

الهلوسة الشمية تتضمن حاسة الشم قد يشتم الشخص  رائحة كريهة عند الاستيقاظ في منتصف الليل أو الشعور  بأن جسمه له رائحة كريهة يمكن أن يشتمل هذا النوع من الهلوسة أيضًا على شم روائح ممتعة ، مثل رائحة الزهور.

هلوسات سمعية

الهلوسة السمعية هي من بين أكثر أنواع الهلوسة شيوعًا قد يسمع الشخص شخص أخر  يتحدث اليه أو يطلب منه القيام بأشياء معينة قد يكون الصوت غاضبًا أو محايدًا أو دافئًا تشمل الأمثلة الأخرى لهذا النوع من الهلوسة أصوات السمع ، مثل النقر المتكرر أو ضوضاء التنصت.

هلوسة اللمس

الهلوسة اللمسية تتضمن الشعور باللمس أو الحركة في الجسم .

هلوسة مؤقتة

الهلوسة المؤقتة ليست مزمنة. على سبيل المثال ، قد تحدث إذا كانت العلاقة قد انتهت للتو أو إذا كان شخص عزيز قد وافته المنية قد يسمع صوت الشخص للحظة أو مشاهده صورته لفترة وجيزة

أسباب الإصابه بالهلوسة

الأمراض النفسية

تعاطي المخدرات

قلة النوم: فعدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الهلوسة قد تكون أكثر عرضة للهلوسة إذا لم تنم في عدة أيام أو لا تحصل على قسط كافٍ من النوم لفترات طويلة من الزمن.

الأدوية

أمراض تؤدى للإصابة بالهلوسة

الأمراض الطرفية مثل سرطان الدماغ ، أو الفشل الكلوي والكبد

ارتفاع درجة الحرارة ، خاصة عند الأطفال وكبار السن

الصداع النصفي

العزلة الاجتماعية ، وخاصة في كبار السن

النوبات

مشاكل الصمم أو العمى أو الرؤية

الصرع


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