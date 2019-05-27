سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حزمة توصيات لخدمة أصناف النخيل المثمرة لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الإثنين، 27 مايو 2019 04:00 ص
حزمة توصيات لخدمة أصناف النخيل المثمرة لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها نخيل - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حزمة من الإجراءات والتوصيات والارشادات الفنية  بزراعات حدائق النخيل  حول طرق الرى والمكافحة  خدمة رأس النخلة خلال  شهر يونيو المقبل لزيادة إنتاج التمور.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، أن أهم الممارسات الجيدة  بزراعات النخيل، أولا الخدمة البستانية، والتى تشمل الانتظام فى الرى سواء للنخيل المثمر أو الغير مثمر أو الصغير خلال شهر يونيو، التسميد : يجب إضافة الدفعة الشهرية من السماد الأزوتي والبوتاسى فى أول شهر يونيو،  خدمة رأس النخلة : يتم خلال هذا الشهر إجراء عملية الخف والتقويس ( للأصناف ذات العذوق الطويلة ) مثل السمانى - الحيانيى- السيوى - الأمهات .

وأضاف التقرير، أنه من أهم الممارسات الجيدة فى مكافحة زراعة النخيل المرور الدورى لاكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء مبكرا؛ وسرعة العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة وكذلك مقاومة عذوق النخيل  ، ثالثا مقاومة الأمراض الفطرية  ، لمكافحة مرض أعفاف الجذور خلال شهر يونيو يتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها مثل توبسين أم 70 بمعدل 3 جم / لتر ماء وتكرر المعاملة مرة أخري بعد 15 يوم وفى حالة الإصابة الشديدة تكرر مرة ثالثة بعد 15 يوم أخرى.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل بـ6 مناطق بالواحات البحرية

"الوادى الجديد" تستكمل تنفيذ مبادرة "مكسبك من نخلتك" لتوفير فرص عمل للشباب

صور.. أكبر هجوم على"فأر الغيط" بـ26 محافظة لحماية المحاصيل الزراعية الصيفية.. حملات مكثفة بمخازن الغلال ومزارع الإنتاج الحيوانى للحد من مخاطرها.. ورئيس المكافحة: 3 حملات جماعية لتحزيم المحصول

لمزارعى العنب.. حزمة توصيات لفحص ومكافحة أمراض المحصول لزيادة الإنتاج

حدائق النخيل

ثمار التمر

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

رى النخيل


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة