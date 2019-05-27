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حزب بريكست يتصدر النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبى فى بريطانيا

الإثنين، 27 مايو 2019 09:54 ص
حزب بريكست يتصدر النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبى فى بريطانيا انتخابات البرلمان الأوروبى
لندن (أ ش أ)
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أظهرت نتائج أولية أن حزب "بريكست" تصدر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبى فى بريطانيا، بينما حل ثانيا حزب "الديمقراطيين الأحرار" المؤيد للبقاء فى الاتحاد الأوروبى .

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن هذه النتائج تأتى مع تراجع حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا إلى المركز الخامس.

وكان البرلمان الأوروبى أعلن أمس الأحد، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الأوروبية هى الأكبر فى عشرين عاما، مشيرا إلى أن النسبة وصلت إلى نحو 51 %، بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد من دون المملكة المتحدة، وأوضح المتحدث باسم البرلمان جوم داش أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تتراوح بين 49 و52 %.

 


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