سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حريق يلتهم سوبر ماركت بأسيوط بسبب ماس كهربائى

الإثنين، 27 مايو 2019 12:55 ص
حريق يلتهم سوبر ماركت بأسيوط بسبب ماس كهربائى حريق-ارشيفية
اسيوط هيثم البدري
إضافة تعليق
 
التهم حريق سوبر ماركت ، بقرية درنكة التابعة لمركز ومدينة أسيوط وقضي علي كل محتوياته ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة و جارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
تلقى  اللواء  جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد  بوصول بلاغا من أهالي قرية درنكة التابعة لمركز ومدينة أسيوط بنشوب حريق بسوبر ماركت ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق وإزالة مخلفاته، وبالفحص والمعاينة تبين أنه ملك"سيد عبدالله" وأحتراق محتويات المحل بالكامل، وسبب اندلاع الحريق ماس كهربائي وتم فصل التيار بمعرفة الوحدة المحلية لحين انتهاء التبريد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق فى شقة بسبب ماس كهربى بطنطا

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حريق بمخبز بالشرقية

وفاة سيدة فى حريق بمنطقة مقابر دمنهور بمحافظة البحيرة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الأزبكية دون إصابات

أسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

امن اسيوط

اخبار المحافظات

حوادث اسيوط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة