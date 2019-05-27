حريق يلتهم سوبر ماركت بأسيوط بسبب ماس كهربائى

اسيوط هيثم البدري

التهم حريق سوبر ماركت ، بقرية درنكة التابعة لمركز ومدينة أسيوط وقضي علي كل محتوياته ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة و جارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوصول بلاغا من أهالي قرية درنكة التابعة لمركز ومدينة أسيوط بنشوب حريق بسوبر ماركت ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق وإزالة مخلفاته، وبالفحص والمعاينة تبين أنه ملك"سيد عبدالله" وأحتراق محتويات المحل بالكامل، وسبب اندلاع الحريق ماس كهربائي وتم فصل التيار بمعرفة الوحدة المحلية لحين انتهاء التبريد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.