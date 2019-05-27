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جامعة الزقازيق: الأسئلة التى لا تخضع للتصحيح الإلكترونى لا تجاوز الـ7%

الإثنين، 27 مايو 2019 03:20 م
جامعة الزقازيق: الأسئلة التى لا تخضع للتصحيح الإلكترونى لا تجاوز الـ7% جامعة الزقازيق - أرشيفية
وائل ربيعى
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كشف الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن نسبة الأسئلة التى لا تخضع للتصحيح الإلكترونى فى امتحانات الجامعة لا تتعدى الـ7 %، وأن باقى هذه الأسئلة كلها بنظام "البابل شيت" الذى يخضع للتصحيح الإلكترونى باستخدام الماسح الضوئى.

 

وأضاف عبد البارى، لـ"اليوم السابع"، أنه وجه عمداء الكليات المختلفة بإعلان نتائج الامتحانات بحد أقصى 48 ساعة من انتهاء امتحانات الفرقة الدراسية كاملة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الامتحانات التى تخضع للتصحيح الإلكترونى يساهم بشكل كبير فى مكافحة الغش لأن كل سؤال له وقت محدد للإجابة عليه.

 


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