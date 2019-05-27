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الإثنين، 27 مايو 2019 10:42 ص
خالد صلاح
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تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ 1490 مريضا فى قوافل طبية بجزيرة الوراق والكريمات

الإثنين، 27 مايو 2019 10:40 ص
تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ 1490 مريضا فى قوافل طبية بجزيرة الوراق والكريمات قافلة طبية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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نفذت مديرية الصحة والسكان بالجيزة قافلة طبية بمنطقة جزيرة الوراق، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجانى للمواطنين فى كافة التخصصات. 
 
وقالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة إنه تنفيذ لتوجيهات محافظ الجيزة بتكثيف الخدمات الطبية المقدمة لأهالي جزيرة الوراق تم تنظيم قافلة طبية فى كافة التخصصات وتم الكشف على 126 حالة باطنة، وكشف نساء ل 59 حالة، وأطفال 89 حالة، وعظام 63 حالة، وجلدية 86 حالة، وتنظيم اسره 28 حالة، واسنان 42 حالة بإجمالي عدد الحالات المقدمه لهم الخدمات الطبية 493 حالة.
 
كما نظمت المديرية الجمعه والسبت من كل أسبوع تستكمل القوافل الطبية أعمالها فى الأماكن التى بحاجة إلى تكثيف الخدمات الطبية لها قافلتين طبيتين بمنطقة الكريمات وقدم الفريق الطبى الخدمة الطبية والعلاج المجانى للأهالى مجانا بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية بالوزارة.
 
وقدمت القوافل خدماتها لـ 203 حالة باطنة، ونساء 86، حالة، وأطفال 202 حالة، ومسالك بولية 97 حالة، وعظام 113، وجراحة 92، وأنف وأذن 118، بإجمالى عدد الحالات المقدمة لهم الخدمات الطبية 997 حالة.
 

 

 


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