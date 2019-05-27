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تصحيح 16824 ورقة إلكترونية بكلية تجارة جامعة قناة السويس

الإثنين، 27 مايو 2019 04:08 م
تصحيح 16824 ورقة إلكترونية بكلية تجارة جامعة قناة السويس الدكتور أحمد زكى عميد كلية تجارة جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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قال، الدكتور أحمد زكى، عميد كلية تجارة جامعة قناة السويس، إن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، يحرص بصفة يومية على متابعة امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات.

أضاف، عميد كلية تجارة جامعة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الجامعة يحرص أيضًا على متابعة عملية التصحيح للأوراق الامتحانية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم تصحيح 16824 ورقة امتحانية للطلاب الكلية منذ بداية الامتحانات، مؤكدًا أن عملية التصحيح يتم الانتهاء منها يوميًا بيوم فى كلية تضم أكثر من 12387 طالب وطالبة يمثل 4350 شعبه اللغة الإنجليزية و 8037 طالب وطالبة شعبة تجارة عام.

وتابع، "زكى"، عقد اليوم امتحانات الفرقة الأولى وعددهم 1790 طالبا وطالبة داخل المبنى التعليمى 1، 2 وصالة الامتحانات ويؤدى الطلاب امتحان مادة "اقتصاد 2"، كما يؤدى طلاب الفرقة الثالثة امتحان مادة "إدارة الموارد"، وعددهم 1400 طالب وطالبة.

 

عميد كلية التجارة يتابع لجان الامتحانات (1)
عميد كلية التجارة يتابع لجان الامتحانات 

 

عميد كلية التجارة يتابع لجان الامتحانات (2)
عميد كلية التجارة يتابع لجان الامتحانات 

 

عميد كلية التجارة يتابع لجان الامتحانات (3)
عميد كلية التجارة يتابع لجان الامتحانات

 

عميد كلية التجارة يتابع لجان الامتحانات (4)
عميد كلية التجارة يتابع لجان الامتحانات

 


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