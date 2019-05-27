تشغيل المبانى الإدارية بالطاقة الشمسية وبيع الفائض ببلاط الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، إن رئاسة المركز والوحدات القروية التابعة لها نجحت باقتدار فى تشغيل المبانى الإدارية الخاصة بها بنظام الطاقة الشمسية المتكاملة لتوليد الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجات الوحدات المحلية والقريوة وتصدير الفائض منها إلى الشبكة الموحدة للكهرباء بالمحافظة .

وأضاف عباس، فى بيان أنه تم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروع تشغيل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط و5 وحدات محلية قروية تابعة لها بالطاقة الشمسية، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 3 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من تركيب الألواح والخلايا والموصلات وبدء التشغيل الفعلى بنجاح.

وأكد عباس أن الوحدات المحلية التى تم تشغيلها فعليا هى رئاسة مركز بلاط والوحدات القروية فى البشندى وتنيدة ومرزوق وزخيرة وعين عيش، والتى يتم تشغيل المحطات فيها بعد الانتهاء من جميع أعمال التوصيل والتجهيز، حيث يتم توفير عائد مالى نتيجة بيع الفائض من الكهرباء التى يتم توليدها بالمحطات وهو ما لا يقل عن 400 كيلو وات يتم تصديره للشبكة الموحدة .