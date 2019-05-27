سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشغيل المبانى الإدارية بالطاقة الشمسية وبيع الفائض ببلاط الوادى الجديد

الإثنين، 27 مايو 2019 03:36 م
تشغيل المبانى الإدارية بالطاقة الشمسية وبيع الفائض ببلاط الوادى الجديد ألواح الطاقة الشمسية - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق

قال المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، إن رئاسة المركز والوحدات القروية التابعة لها نجحت باقتدار فى تشغيل المبانى الإدارية الخاصة بها بنظام الطاقة الشمسية المتكاملة لتوليد الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجات الوحدات المحلية والقريوة وتصدير الفائض منها إلى الشبكة الموحدة للكهرباء بالمحافظة .

وأضاف عباس، فى بيان أنه تم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروع تشغيل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط و5 وحدات محلية قروية تابعة لها بالطاقة الشمسية، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 3 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من تركيب الألواح والخلايا والموصلات وبدء التشغيل الفعلى بنجاح.

وأكد عباس أن الوحدات المحلية التى تم تشغيلها فعليا هى رئاسة مركز بلاط والوحدات القروية فى البشندى وتنيدة ومرزوق وزخيرة وعين عيش، والتى يتم تشغيل المحطات فيها بعد الانتهاء من جميع أعمال التوصيل والتجهيز، حيث يتم توفير عائد مالى نتيجة بيع الفائض من الكهرباء التى يتم توليدها بالمحطات وهو ما لا يقل عن 400 كيلو وات يتم تصديره للشبكة الموحدة .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بدء أعمال مكافحة أسراب الجراد الصحراوى فى الوادى الجديد .. تعرف على الخطوات

المجلس الاستشارى لتطوير النخيل يحصر المساحات القابلة للاستثمار بالوادى الجديد

الوادى الجديد ترفع حالة الطوارىء بعد ظهور سرب جراد صحراوي فى باريس

تنفيذ 9 عمارات سكنية بالفرافرة بـتكلفة 30 مليون جنيه ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى

"الكهرباء" تبحث إمكانية إعادة النظر فى أسعار تعريفة الكهرباء بالوادي الجديد

الوادى الجديد

مركز بلاط

الطاقة الشمسية بمركز بلاط

قرى بلاط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة