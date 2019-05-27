ترامب: لا أنزعج من اختبارات الصواريخ فى كوريا الشمالية

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لا ينزعج من اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن ترامب قوله - خلال مؤتمر صحفى فى أعقاب اجتماعه مع رئيس الوزراء اليابانى آبى شينزو - "كل ما أعرفه أنه لا توجد هناك تجارب نووية ولم تطلق صواريخ باليستية أو صواريخ طويلة المدى"، وأضاف "أعتقد أنه فى يوم من الأيام سنتوصل إلى اتفاق".

ووصف ترامب، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، بأنه "رجل ذكى للغاية"، وأشار إلى أن اختبارات الصواريخ تهدف إلى "جذب الانتباه"، وفى الوقت نفسه اختلف موقف رئيس الوزراء اليابانى عن الرئيس الأمريكى، إذ أكد خلال المؤتمر الصحفى أن الاختبارات "مقلقة للغاية".

وقال آبى "إن هذه الاختبارات تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولى إنه شيء مقلق للغاية، ولكن فى نفس الوقت هناك نهج جديد بين ترامب وكيم وهو ما يستحق الإشادة"، مؤكدًا أن بلاده تشعر بالتهديد من جراء الاختبار بسبب قربها من كوريا الشمالية.

يُشار إلى أن ترامب بدأ أمس الأول زيارة لليابان تستغرق أربعة أيام، وخلال الزيارة أشار فى تغريداته على "تويتر" إلى تجارب الصواريخ الكورية الشمالية التى جرت فى وقت سابق من الشهر الجاري، قائلاً "أثق فى أن الزعيم كيم سوف يفى بوعده لى"، وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت فى وقت سابق من الشهر الجارى صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقى.