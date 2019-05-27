سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تدمير معسكرين لداعش خلال عملية عسكرية بالأنبار

الإثنين، 27 مايو 2019 10:11 ص
تدمير معسكرين لداعش خلال عملية عسكرية بالأنبار الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار العراقية، اليوم الاثنين، عن تدمير معسكرين تابعين لتنظيم داعش، فى منطقة حسينيات - عامج بصحراء المحافظة خلال عملية عسكرية لملاحقة عناصر التنظيم.

وذكر بيان لقيادة شرطة الأنبار ـ أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال عدد من عناصر التنظيم، وضبط أجهزة إلكترونية واتصالات كان مسلحو داعش يستخدمونها .. لافتا إلى أن القوات الأمنية حرقت الكثير من المؤن التى كان يستخدمها عناصر التنظيم.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بعمليات لاعتقال عناصر تنظيم (داعش) المتواجدين فى المناطق النائية وتدمير أنفاقهم ومعسكراتهم التى يستخدموها لتنفيذ عمليات إرهابية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الداخلية العراقية: اعتقال مسئول خلية بيت المال فى داعش بالأنبار

جهاز مكافحة الإرهاب العراقى: مقتل 6 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة فى الأنبار

القوات العراقية تدمر معسكرا كبيرا لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار

اعتقال 3 من إرهابيى داعش فى محافظة الأنبار العراقية

الانبار

الموصل

داعش

الحرب فى العراق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة