القبض على مسجل خطر مطلوب فى عدة قضايا بالغربية وبحوزته مواد مخدرة

الغربيه - محمد طارق

ألقى ضباط المباحث الجنائية فى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، القبض على عنصر شقى خطر يتاجر فى مخدر الهيروين، سبق اتهامه فى 16 قضية، وبحوزته سلاح نارى ولفافات من المخدر.

كان اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، بتمكن فرع البحث الجنائى فى المحلة وسمنود، من ضبط "ر. ع. آ"، 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 16 قضية مخدرات وشروع فى قتل وسلاح نارى، وضُبطت بحوزته 77 لفافة هيروين وسلاح نارى "بندقية آلية".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار، فتحرر المحضر اللازم بشأن الواقعة وتفاصيل الضبط، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.