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السعودية تدين تفجير إرهابى استهدف سوقا فى مدينة الموصل العراقية

الإثنين، 27 مايو 2019 07:49 م
السعودية تدين تفجير إرهابى استهدف سوقا فى مدينة الموصل العراقية وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف
كتب : أحمد جمعة
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابى الذى استهدف سوقًا فى مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات بسرعة شفاء المصابين، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

 

 

 


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