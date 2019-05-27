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الخميس.. الأنبا بفنوتيوس يترأس أول أيام احتفالات مولد العذراء بجبل الطير

الإثنين، 27 مايو 2019 03:00 ص
الخميس.. الأنبا بفنوتيوس يترأس أول أيام احتفالات مولد العذراء بجبل الطير كنيسة جبل الطير
سارة علام
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يحتفل الأقباط فى الثلاثين من مايو الجارى بمولد السيدة العذراء بجبل الطير، حيث تنتهي الاحتفالات صباح السادس من يونيو الذى يوافق عيد الصعود، على أن يترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط تلك الاحتفالات.


يعتبر دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة  إلى مصر حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا فى مركز بني مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان، والكنيسة الموجودة داخل الدير، تحمل اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938ميلادية ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام، بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديسين".

 


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