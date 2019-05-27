الإندبندنت تنتقد "النفاق" بعد انتخاب ممثل لحزب "بريكست" يعيش فى فرنسا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حزب "بريكست" الذى يرأسه نايجل فاراج تعرض لموجة من الانتقادات والاتهامات بـ"النفاق"، بعد انتخاب مرشح للحزب الذى يدعو للانفصال عن الاتحاد الأوروبى يعيش فى جنوب فرنسا لتمثيل شمال شرق إنجلترا فى البرلمان الأوروبى.

وأوضحت الصحيفة أن براين مونتيث ، عضو سابق فى حزب المحافظين فى البرلمان الاسكتلندى ، هو واحد من المرشحين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأوفر حظا للفوز بالمنطقة ، بعد أن حقق حزب نايجل فراج المتمرد فوزًا كبيرًا في انتخابات الاتحاد الأوروبي مساء الأحد.

وسوف ينضم إليه فى بروكسل جون تينانت، وهو مساعد سابق لفاراج الذى امتدح ذات مرة عضو البرلمان الأوروبى ينتمى لحزب "استقلال بريطانيا" لاستخدامه شعار النازية لإهانة زميل ألمانى.