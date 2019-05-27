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الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى38 درجة بالقاهرة الأربعاء

الإثنين، 27 مايو 2019 11:57 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى38 درجة بالقاهرة الأربعاء ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بدء من غدا الثلاثاء ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة على كافة الانحاء بالجمهورية، مؤكدا أن هذا الارتفاع يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى .

 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة غدا يكون بمعدل 3 درجات حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة بعدما سجلت اليوم الإثنين العظمى بالقاهرة 33 درجة .

 

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع نهاية الأسبوع الطقس سيكون شديد الحرارة بكافة الانحاء، بارتفاع أخر فى درجات مع الأربعاء بمعدل درجتين، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة الأربعاء.

 

وطمأن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بأن الارتفاع فى درجات الحرارة طفيف وتدريجى وأقل حدة من الموجة التى شهدتها البلاد الأسبوع الماضى حيث لن تتجاوز درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الـ 40 درجة، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر بعدم التعرض المباشر للشمس خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة مع الاكثار من شرب السوائل عقب الإفطار وحتى السحور فى هذه الأيام.

 

 


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