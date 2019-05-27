اضبط مخالفة.. تراكم القمامة بمنطقة الأهرام ببنها يثير غضب الأهالى

القليوبية - نيفين طه

شكا أهالى منطقة الأهرام بمدينة بنها، من تراكم أكوام القمامة وسط الكتلة السكنية وخاصة بشارع فرغلى، وسط غياب المسؤولين.

وعبرت منار على، أحد الأهالى، عن غضبها من انتشار أكوام القمامة وسط الكتلة السكنية قائلة: "حرام أولادى كل يوم عند طبيب"، مضيفة أن لديها طفلين بعمر 3 سنوات وآخر 5 سنوات، وبسبب تلك القمامة والحشرات التي تلتف حولها تذهب بهما بشكل يومي للأطباء.

بينما طالب المواطن محمد عبد المقصود، المسؤولين بمدينة بنها بضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع وإزالة القمامة التي توجد وسط التجمعات السكنية، حرصا علي حياة المواطنين وسلامتهم، بجانب الأطفال الذين يمرون بجانب تلك القمامة ومنهم من يلعب فيها دون أن يدرى عواقب ذلك.



