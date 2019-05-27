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اجتماع بين مسؤولى الأمن القومى فى تايوان وأمريكا وسط توتر بين بكين وواشنطن

الإثنين، 27 مايو 2019 10:02 ص
اجتماع بين مسؤولى الأمن القومى فى تايوان وأمريكا وسط توتر بين بكين وواشنطن رئيسة تايوان
رويترز
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 قالت حكومة تايوان إن مسؤولي الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة وتايوان التقيا لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في أول اجتماع من نوعه في أربعة عقود ووسط توتر في العلاقات بين بكين وواشنطن.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية لتايوان في بيان إن قائد الأمن القومي التايواني ديفيد لي التقى بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن الاجتماع كان الأول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين تايوان و الولايات المتحدة في 1979. وتعتبر الصين أن تايوان إقليم منشق عنها يمكنها أن تستعيده بالقوة إذا اقتضت الضرورة. وتسبب هذا الاجتماع في إثارة غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترا بالفعل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في إفادة صحفية يومية اليوم الاثنين إن بكين تعارض بقوة الاجتماع الذي عقد هذا الشهر بين بولتون ولي. وأضاف البيان التايواني أن الاجتماع عقد خلال زيارة لي للولايات المتحدة في الفترة من 13 وحتى 21 مايو.

 


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