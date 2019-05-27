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إندونيسيا تعتقل 6 أشخاص جراء مؤامرة لقتل مسؤولين خلال اضطرابات

الإثنين، 27 مايو 2019 03:45 م
إندونيسيا تعتقل 6 أشخاص جراء مؤامرة لقتل مسؤولين خلال اضطرابات الشرطة الإندونيسية
رويترز
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قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت 6 أشخاص للاشتباه فى ضلوعهم فى مخطط لاغتيال 4 مسؤولين خلال اضطرابات شهدتها العاصمة جاكرتا الأسبوع الماضى.

وقتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 900 فى ليلتين من الاشتباكات بين مؤيدى مرشح الرئاسة المهزوم برابو سوبيانتو وقوات الأمن.

وتحولت مناطق فى وسط العاصمة وقتها لساحة معارك مع إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ورشق المحتجين لها بالحجارة والألعاب النارية.

وقال مسؤولون أمنيون إنهم يعتقدون بأن أعمال العنف، التى اندلعت بعد إعلان فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية جديدة فى انتخابات عامة جرت الشهر الماضى، دبرتها عدة مجموعات من بينهما جماعة مرتبطة بتنظيم داعش وأخرى مرتبطة بجنرال متقاعد من القوات الخاصة متهم بتهريب أسلحة لجاكرتا.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد إقبال في مؤتمر صحفي أعلن فيه اعتقال الستة "هذه المجموعة أرادت أن تحصد أرواح... أربع شخصيات وطنية".

ووجهت للمتهمين، وهم خمسة رجال وامرأة، اتهامات بحيازة الأسلحة وعقوبتها القصوى السجن مدى الحياة.

وأضاف إقبال أن المشتبه بهم حصلوا على 150 مليون روبية (10434 دولارا) من مصدر مجهول دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأحجم عن الإفصاح عن أسماء المسؤولين الذين كانوا مستهدفين بالاغتيال لكنه قال إن ويدودو لم يكن من بينهم.

وأشار إقبال إلى أن المؤامرة كانت قيد التخطيط منذ مارس وأن بعض المشتبه بهم حملوا أسلحة أثناء الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

وفاز ويدودو بأكثر من 85 مليون صوت من 154 مليونا تم الإدلاء بها، لكن برابو زعم حدوث "تزوير ومخالفات واسعة النطاق" ورفض الاعتراف بالهزيمة.

 

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