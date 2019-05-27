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أمن الإسكندرية يضبط عاطلين لحيازتهما هيروين وأفيون

الإثنين، 27 مايو 2019 01:10 م
أمن الإسكندرية يضبط عاطلين لحيازتهما هيروين وأفيون هيروين - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عاطلين لحيازتهما كيلو هيروين وكيلو أفيون وأسلحة نارية، بقصد الإتجار به على عملائهما.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان "سبق إتهامهما فى قضيتى ضرب" بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وإستهدافهما، وتم إلقاء القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 4 فرد محلى و13 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام - 900 جرام من مخدر الأفيون، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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الاسكندرية

ضبط كيلو هيروين

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قسم شرطة ثان العامرية


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