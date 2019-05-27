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أبطال على أرض الفيروز.. العميد ماجد صالح بطل أنقذ عائلته من الموت باستشهاده

الإثنين، 27 مايو 2019 08:20 م
أبطال على أرض الفيروز.. العميد ماجد صالح بطل أنقذ عائلته من الموت باستشهاده العميد ماجد صالح
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيما لم تره أعين بشر.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعا.

وفى الحلقة الحادية والعشرين نستعرض قصة البطل العميد ماجد صالح.

 

الشهيد
الشهيد
 
البطل الشهيد
البطل الشهيد

ذهب كعادته يتصدى لكل أعداء الوطن، يحمل بين يده روحه فداءً للوطن، لم يتكاسل يوما ولم يتأخر على النداء، إنه العميد ماجد صالح، بطل جديد من أبطال القوات المسلحة المصرية.

وكان لاستشهاد العميد ماجد صالح واقعة مثيرة وغريبة، فبعد استشهاده بطلقات نارية فى عملية مهاجمة إرهابيى "عرب شركس"، خرجت أسرته بالكامل من العقار للاطمئنان عليه، لينهار العقار فور خروجهم منه، لينقذ الشهيد أسرته بالكامل من الموت، دون أن يعلم باستشهاده.

البطل
البطل

 

لا علاقة مباشرة بين استشهاد ماجد صالح فى القليوبية أثناء مكافحته الإرهاب، ونجاة أسرته من الموت تحت الأنقاض، لكن المؤكد أنه دفع حياته ثمنا ليعيش مواطنون لا يعرفهم، وتكمل أسرته الحياة بمشاعر مختلطة "فرحة النجاة وألم تسلّم جثة بطل".

 

عقار أسرة الشهيد
عقار أسرة الشهيد

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ابطال على ارض الفيروز

العميد ماجد صالح

الشهيد ماجد صالح


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