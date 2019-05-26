وزير خارجية قبرص يؤكد أهمية الاتحاد الأوروبى لبلاده

نيقوسيا أ ش أ

أعلن وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس، اليوم الأحد، أن الانتخابات الأوروبية مهمة للغاية من أجل الديمقراطية بالنسبة لأوروبا وخاصة بالنسبة لجمهورية قبرص.

وقال خريستودوليديس بعد إدلائه بصوته فى مركز اقتراع فى مدينة بافوس وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية، إن"انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبى كان أهم إنجاز منذ إنشاء جمهورية قبرص".

وأضاف وزير الخارجية القبرصى أن المشاركة الواسعة للمواطنين فى الانتخابات يجب أن تبعث برسالة قوية إلى بروكسل بشأن أهمية الاتحاد الأوروبى لقبرص.

وتقف أوروبا على أعتاب انتخابات مصيرية، حيث يتوجه مواطنو 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبى إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم فى البرلمان الأوروبى للفترة من 2019 إلى 2024 وذلك بعد انتهاء 7 دول من التصويت على مدار الأيام الثلاثة الماضية.