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مقتل 19 مُسلحًا فى عمليتين منفصلتين للقوات الخاصة الأفغانية شرق أفغانستان

الأحد، 26 مايو 2019 08:26 م
مقتل 19 مُسلحًا فى عمليتين منفصلتين للقوات الخاصة الأفغانية شرق أفغانستان عناصر من الجيش الافغانى
كابول /أ ش أ/
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أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عمليتين منفصلتين، فى إقليمى باكيتا وغزنى شرق أفغانستان، أسفر عنهما مقتل 19 مُسلحًا فى إقليمى باكيتا وغزنى شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم الأحد، عن المصادر قولها "إن القوات الخاصة الأفغانية قامت بعملية مداهمة فى أحد أحياء إقليم باكيتا الشرقي، مما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا وتدمير كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات".. مضيفة أنه تم إطلاق غارة جوية على إقليم غزني، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 مُسلحين.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حكة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

 


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