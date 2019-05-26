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مطالب بحذف فيس بوك تتصدر ترند تويتر فى أمريكا.. والسبب نانسى بيلوسى

الأحد، 26 مايو 2019 12:44 م
مطالب بحذف فيس بوك تتصدر ترند تويتر فى أمريكا.. والسبب نانسى بيلوسى فيس بوك
كتبت ريم عبد الحميد
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تصدر هاشتاج يطالب بحذف فيس بوك ترند تويتر فى الولايات المتحدة أمس، السبت، وذلك بعد رفض موقع التواصل الاجتماعى الشهير حذف فيديو مفبرك لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى يظهرها فى حالة سكر.

 

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن هاشتاج #DeleteFacebook  قد جاء ضمن قائمة الترند أمس السبت فى الولايات المتحدة.

 

وتظهر بيلوسى فى مقطع الفيديو الذى تم تداوله يوم الجمعة، تتحدث خلال إحدى الفعاليات، لكن تم الإبطاء من حديثها ليعطى انطباعا أن تتلعثم فى الكلام، يأتى هذا بعد يوم من إغضاب بيلوسى للرئيس دونالد ترامب بسبب انتقاداتها الشديدة له.

 

وكان محامى ترامب الشخصى رود جوليانى، من بين أنصار الرئيس الأمريكى الذين نشروا الفيديو، فنشر لينك للفيديو فى تغريدة على توتير قبل أن يحذفه لاحقا، وصاحبه بتعليق "ما خطب نانسى بيلوسى؟ طريقتها فى الخطاب غريبة"، وكان موقع فيس بوك إنه لن يحذف فيديو لنانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، والذى تم التلاعب به لتبدو وكأنها فى حالة سكر، وهو الذى أثار جدلا كبيرا فى الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وقد نشر الفيديو على صفحة للمحافظين على فيس بوك تسمى "واتش دوج" وتمت مشاهدته 2.6 مليون مرة ومشاركته 46 ألف مرة وصحبه 28 ألف تعليق. وفى منشورات لاحقة، سألت صفحة المحافظين على فيس بوك عما إذا كان ينبغى إسقاط بيلوسى.

 


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