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مصرع شخص غرقا أثناء الإستحمام بترعة بالشرقية

الأحد، 26 مايو 2019 01:12 م
مصرع شخص غرقا أثناء الإستحمام بترعة بالشرقية غريق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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لقى شخص فى العقد الرابع من العمر، مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بترعة بالشرقية، وبالعرض على نيابة أبوحماد، قررت بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

 

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا عن من مركز شرطة أبوحماد بالعثور على جثة بترعة كوبرى الشباب.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، بإشراف العميد عصام هلال، مأمور المركز، وقسم الإنقاذ النهرى، بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية،وتم استخراج الجثة وتبين أنها لشخص يدعى" سمير ح إ ب" 39 سنة مقيم مركز بلبيس، يرتدى ملابسه كاملة، وتبين غرقه أثناء الإستحمام ولا توجد شبهة جنائية.

 


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الشرقية

مصرع شاب غرقاً

مركز شرطة ابو حماد

جثة بترعة كوبرى الشباب


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