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الأحد، 26 مايو 2019 10:30 م
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مش بس الحديد.. نقص حمض الفوليك قد يسبب الأنيميا

الأحد، 26 مايو 2019 10:30 م
مش بس الحديد.. نقص حمض الفوليك قد يسبب الأنيميا حمض الفوليك - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا للأنيميا أو فقر الدم، ولكن الحديد ليس هو العنصر الوحيد لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وهناك عنصر آخر وهو حمض الفوليك، ويعرف أيضًا بفيتامين ب 9، بحسب ما ذكر موقع health 24.

وحمض الفوليك مسئول عن مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية، بما في ذلك انقسام الخلايا؛ تخليق الحمض النووي، إزالة السموم والتوازن الهرموني، الناقلات العصبية، تحسين المزاج والصحة النفسية وصحة النخاع في الخلايا العصبية.

الفوليك اسيد
حمض الفوليك 

كيف يسبب نقص حمض الفوليك الأنيميا؟

انخفاض مستويات حمض الفوليك يمكن أن يسبب فقر الناجم عن نقص حمض الفوليك، يحدث هذا النوع من فقر الدم عندما تكون خلايا الدم الحمراء أكبر وأقل مما ينبغي.

هذه الخلايا المتضخمة بشكل غير طبيعي ليست مستديرة أيضًا، بل على شكل بيضاوي، لا تميل إلى أن تستمر طالما أن خلايا الدم الحمراء الطبيعية لا تؤدي وظيفة جيدة في نقل الأكسجين عبر الجسم.

حمض الفوليك 1
حمض الفوليك 

وهناك عدة أسباب وراء انخفاض مستوى حمض الفوليك لديك: منها لا تأكل ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك مثل: الخضراوات المورقة الخضراء والفواكه والخضراوات الطازجة والخميرة والحبوب المدعمة واللحوم.


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