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مدير المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد: لم نتلق شكاوى من امتحان الفقة والمنطق الحديث

الأحد، 26 مايو 2019 03:16 م
مدير المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد: لم نتلق شكاوى من امتحان الفقة والمنطق الحديث امتحان - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الشيخ أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أن طلاب القسم الأدبى بالثانوى الأزهرى أدوا امتحانات مادتى الفقه والمنطق الحديث، ولم تتلق لجان المتابعة للامتحانات أية شكوى من الامتحانات سواء من الطلبة أو من أولياء الأمور

أكد رضوان، أن امتحانات الثانوى الأزهرى تقدم لها هذا العام 351 طالبا وطالبة فى القسمين الأدبى والعلمي، موزعين على 5 لجان امتحانات بواقع لجنة واحدة بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة، لافتًا إلى أن الامتحانات ستنتهى فى يوم 29 يونيو المقبل فى إطار الضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة لمتابعة سير الامتحانات وتلقى شكاوى الطلاب، ودعم جميع اللجان بالإمكانيات اللازمة لآداء الامتحان فى سهولة ويسر وتزليل كافة العقبات أمام المراقبين والطلاب.

 

 

 

 

 


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امتحانات الثانويه الازهريه بالوادى

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امتحان مادة الفقة


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