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مؤسسات إماراتية تطلق حملة عمرة للأطفال بمناسبة "عام التسامح"

الأحد، 26 مايو 2019 12:47 م
مؤسسات إماراتية تطلق حملة عمرة للأطفال بمناسبة "عام التسامح" مكة المكرمة
كتبت - رنا امين
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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فى دولة الإمارات، بالشراكة مع مؤسسة تحقيق أمنية، اليوم الأحد، حملة "عمرة الأطفال"، لمساعدة عدد من الأطفال المرضى الراغبين فى زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة.
 
وبحسب مع ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فقد أكد محمود المرزوقى، مدير إدارة الاتصال الحكومى فى الهيئة، أن تلك المبادرة تأتى ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والإنسانية والخيرية التى تنفذها الهيئة خلال عام التسامح، وتتزامن مع يوم زايد للعمل الإنسانى، الذى يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام.
 
وبيّن أن تلك الحملة تعد باكورة الشراكة الاستراتيجية بين "الهيئة" ومؤسسة تحقيق أمنية، وهى مؤسسة خيرية تعنى بتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، وتتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاما. وذكر أن إشهار الحملة جاء من خلال دعوة جميع موظفى الحكومة الاتحادية والجمهور للتبرع، عبر البريد الإلكترونى لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية فى الحكومة الاتحادية "بياناتى"، والرسائل النصية القصيرة، ومواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام.

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السعودية

الامارات

عام التسامح


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