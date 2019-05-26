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للتقدم للعام الدراسى الجديد.. 15 معلومة تحدد المواعيد والإجراءات المطلوبة

الأحد، 26 مايو 2019 02:30 ص
للتقدم للعام الدراسى الجديد.. 15 معلومة تحدد المواعيد والإجراءات المطلوبة اطفال ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لفتح باب التقدم للطلاب الجدد على العام الدراسى الجديد، 2019،2020، اليوم السابع" يقدم فى 15 معلومة أبرز الخطوات والاجراءات والمواعيد.

 

1ـ المدارس الرسمية يبدأ التسجيل من 1 يونيو المقبل وحتى حتى 30 من نفس الشهر.

2ـ  يحق لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة.

3ـ يستخدم ولى الأمر الرقم القومى الخاص بالطفل للتقدم إلكترونيا.

4ـ إذا تعذر على ولى الأمر التسجيل الإلكترونى يمكنه التوجه للمدرسة التى يرغب فى التقدم لها.

5ـ يكون بحوزته شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

6ـ يكون متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا.

7ـ تسليم كشوف الطلاب المتقدمين للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

8ـ يتم فحص ملفات المتقدمين من 1 يوليو المقبل حتى نهاية الشهر.

9ـ يجوز للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيًا من خلال التطبيق الإلكترونى.

10ـ يتاح لولي الأمر الاطلاع على المدرسة التي تم قبول نجله بها وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص به.

11ـ يتوجه ولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.

12ـ تقوم المدارس الرسمية للغات والخاصة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، ومن خلال الاستمارة الالكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي الخاصة بالمدارس.

13ـ وبالنسبة للطالب الوافد يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية.

14ـ  تستخدم المدارس التطبيق الإلكترونى فى إجراءات التقديم.

15ـ يتم النقل إلكترونيا بين المدارس في رياض الأطفال مع الإعلان عن ذلك فى المدارس لأولياء الأمور.


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