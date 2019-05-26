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ضد مجهول.. مقتل الطالب "جاك دافيس" داخل جامعته عاريا

الأحد، 26 مايو 2019 09:00 م
ضد مجهول.. مقتل الطالب "جاك دافيس" داخل جامعته عاريا نقل جثمان الطالب جاك دافيس
كتب أحمد حسنى
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فى عالم الجريمة لا يوجد شىء كامل نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

 

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجانى.

 

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الجامعة التى شهدت الجريمة

 

مقتل الطالب جاك دافيس

فى أكتوبر 1987 عثر على جثة الطالب "جاك دافيس" فى بئر سلم الحرم الجامعى لجامعة "إنديانا" فى ولاية بنسلفانيا، وسط حالة من الذهول والترقب بين جميع الطلاب.

قوات الشرطة أوضحت أن سبب الوفاة هو الاختناق، بعد تعرض الطالب للقىء، ومن ثم بلع قيئه، وبالتالى تعرض للاختناق، الأمر لم يقف إلى تلك الحدود فبعد عدة سنوات أصرت عائلة "جاك" على تشريح جثته لبيان الحقيقة، وأثبت التشريح أنه لم يوجد أى دليل لأى طعام فى رئة المتوفى.

 

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نقل جثمان الطالب جاك دافيس
 

وأضافت التحقيقات أنه تم العثور على ثلاثة كسور متفرقة بجمجمة الطالب المتوفى، مما أدى إلى فتح القضية مرة أخرى، ولكن بعد التحرى فترة تم غلقها مرة أخرى بداعى عدم العثور على متهم، إلا أن بعض الأصدقاء أكدوا أن جاك قد تعرض للقتال مع أحد أصدقائه وعندما قُتل بين أيديهم، ألقوا به من فوق سلم الجامعة عاريا من الخصر إلى الأسفل، ومحاط بالدولارات الكندية والأميركية وعلامات ألمانية فى موقف للسيارات.


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ضد مجهول

مقتل الطالب جاك

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الجريمة الغامضة


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