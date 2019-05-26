ضبط 16 قطعة حشيش بحوزة مروج مخدرات فى مطاردة أمنية بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت مباحث الوادى الجديد، اليوم الأحد، من ضبط تاجر مواد مخدرة، بعد استئذان النيابة العامة، فى القبض عليه متلبسًا بالمخدرات وكشف محضر الواقعة، عن حيازة المتهم للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالى من متحصلات بيع الحشيش.

وتم تحريز المواد المخدرة، وتحرر المحضر رقم 2723 جنايات قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط كمية من المواد المخدرة فى مدينة الخارجة.

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، عن حيازة مسجل جنائي، لكمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار فيها وبيعها بأحياء مدينة الخارجة السكنية.

وتم تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تشكلت فرق بحث سرية، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقي، معاون مباحث القسم، تمكنت من رصد تحركات المتهم، وتتبع أماكن تواجده لبيع مخدر الحشيش.

ونجح رجال مباحث الوادى الجديد، فى ضبط المتهم بعد مطاردة بالشوارع فى أحياء سكنية بمدينة الخارجة، حاول خلالها المتهم الهرب من رجال الأمن، مستخدمًا دراجة نارية، وجرى ضبط المتهم 23 سنة عاطل مسجل جنائى وبحوزته 16 قطعة حشيش كبيرة الحجم، وسلاح أبيض عبارة عن سكين، و650 جنيها.