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ضبط وإعدام 40 طن ياميش و17 ألف لتر مشروبات فاسدة خلال 3 أسابيع

الأحد، 26 مايو 2019 02:21 م
ضبط وإعدام 40 طن ياميش و17 ألف لتر مشروبات فاسدة خلال 3 أسابيع الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت إدارة الأعذية بوزارة الصحة، ضبط وإعدام 39 طنا و890 كيلو جراما من الأغذية وياميش رمضان، و17 ألفا و60 لتر مشروبات، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة على المنشآت الغذائية فى كل المحافظات بين 28 أبريل و16 مايو الجارى.
 
وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إن الحملات مرت على 4 آلاف و552 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، إذ أعدمت 10 أطنان و351 كيلو جراما أغذية متنوعة، إضافة إلى 1814 لتر مشروبات، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
 
وأضاف أن الحملات ضبطت أيضا 29 طنا و539 كيلو جراما أخرى من الأغذية المتنوعة، و15 ألفا و246 لتر مشروبات، للاشتباه فى عدم صلاحيتها، فيما سحبت 8 آلاف و479 عينة من الياميش والأغذية، للوقوف على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.
 
وفى سياق متصل، أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تحرير 3 آلاف و386 محضر جنح حيال المخالفات المرصودة فى أثناء المرور طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، والتوصية بإيقاف تشغيل 486 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى تلك المنشآت، حرصا على صحة المواطنين.
 
وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، أن الوزارة ماضية فى تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

 


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ياميش رمضان

مراقبة الأغذية

حملات رقابة على الاغذية


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