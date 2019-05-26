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صور.. إزالة أعمال بناء مخالفة بميت مرجا بالجمالية

الأحد، 26 مايو 2019 10:57 ص
صور.. إزالة أعمال بناء مخالفة بميت مرجا بالجمالية إزالة أعمال بناء مخالفة بميت مرجا بالجمالية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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قامت رئاسة مركز ومدينة الجمالية بإزالة الشدة الخشبية لأعمال البناء التى بدأ تأسيسها على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون .

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قد شدد على ضرورة إزالة أى مخالفات بناء من المهد دون انتظار، وأن تتم إزالة الأعمال كاملة، وفور علم مجلس ومدينة الجمالية لواقعة التعدى بالبناء تم التنسيق مع مركز شرطة الجمالية، وتوجهت الحملة لموقع البناء وقامت بإزالة كافة الأعمال ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة .

ومن جانبه أوضح نادر محى الدين، رئيس مركز ومدينة الجمالية أن التأسيس كان عبارة عن شدة خشبية لعمل سمل خرسانى على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بعزبة الأقطم التابعة لقرية ميت مرجا وتمت إزالتها فى المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف وتحرير محضر بالواقعة بالتنسيق بين الوحدة المحلية والزراعة والشرطة، لافتا إلى أن الموقع مازال تحت المتابعة لمنع المخالف من معاودة البناء.

أعمال البناء المخالف بميت مرجا (1)
أعمال البناء المخالف بميت مرجا

 

أعمال البناء المخالف بميت مرجا (2)
أعمال البناء المخالف بميت مرجا

 

أعمال البناء المخالف بميت مرجا (3)
أعمال البناء المخالف بميت مرجا 

 

أعمال البناء المخالف بميت مرجا (4)
أعمال البناء المخالف بميت مرجا

 

أعمال البناء المخالف بميت مرجا (5)
أعمال البناء المخالف بميت مرجا 

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