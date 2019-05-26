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صور.. إحباط تهريب 800 كيلو مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات والمخدرات

الأحد، 26 مايو 2019 12:02 م
صور.. إحباط تهريب 800 كيلو مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات والمخدرات المتهمين والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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أحبطت الشرطة جلب 800 كيلو جرام من مادة كميائية يشتبه فى كونها مادة "برمنجنات البوتاسيوم" التى تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.
 
جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كافة المنافذ للحيلولة دون جلب المواد المحظور تداولها والتى يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة.
 
 
وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع اعتزام شخصين (عامل، سائق – مقيمان بدمياط) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على السيارة نقل بمقطورة قيادة السائق - قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة فى حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات مقيم بدمياط" أسفرت أعمالها عن ضبط (16 جوال لمادة يشتبه فى كونها مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 800 كيلو جرام ) كانت مخفاة ضمن مشمول الرسالة والمحظور استيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن أقر بواقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات محظور استيرادها واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
المقبوض عليهم
المقبوض عليهم

المواد المضبوطة
المواد المضبوطة

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

مضبوطات
مضبوطات
 
 

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