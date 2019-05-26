"زراعة أسوان" تعلن اختفاء الخنفساء الطائرة ومواجهة النمل الأبيض

أسوان ندى سليم

أعلن المهندس حسنى أبو قوته، مدير مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بأسوان، عن اختفاء ظاهرة الخنافس الطائرة من مختلف أنحاء المحافظة وتراجع معدلات شكاوى المواطنين، مرجعا ذلك إلى الموجة الحارة التى تسببت فى اختفاء هذه الحشرة.

كما أكد مدير مكافحة الآفات بمديرية الزراعة، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن المديرية بدأت فى مواجهة النمل الأبيض مع بداية الموجة الحارة، فقد تم الانتهاء من معالجة 514 وحدة سكنية من حشرة النمل الأبيض خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن عملية معالجة الوحدات السكنية تمت بالمجان للمواطنين بالقرى، بينما تم معالجة 894 وحدة بالمقابل النقدى، حيث تبدأ قيمة سعر إزالة الحشرات للوحدة السكنية من 23 جنيها للمتر.