رضا عبد المعطى: 12 جنيها قسطا شهريا للتأمين على السيارات الكهربائية

كتب هانى الحوتى

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعريفة أسعار التأمين الإجبارى للسيارات الكهربائية، وذلك لأول مرة فى مصر، كما وضعت الهيئة كذلك تسعير للتأمين على السيارات الهجين- التى تعمل بالكهرباء والبنزين- حتى يمكن ترخيصها فى وحدات المرور، وبلغ القسط الشهرى للسيارات الملاكى التى تعمل بالكهرباء 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها فقط.

وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وضعت تعريفة أسعار التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع التى تعمل بالكهرباء، وذلك بعد إدخال هذا النوع إلى سوق السيارات فى مصر، وفى ضوء إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى للسيارات، والسماح بقيد شركات تحصيل وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلكترونيا.

وكشف عبد المعطى، عن أسعار التعريفة الجديدة للتأمين الإجبارى على السيارات، قائلا إن السيارات الملاكى التى تعمل بالكهرباء أو هجين "كهرباء ووقود"، تم تسعيرها بقسط شهرى 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها، أما بالنسبة لسيارات النقل من ذات النوع، يطبق عليها معيار الحمولة لاحتساب التعريفة الخاصة بها، وبالنسبة للمعدات يطبق عليها معيار الوزن لاحتساب التعريفة، وبالنسلة للقاطرة يطبق معيار المحاور.

وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن السيارات الأجرة الكهربائية أو الهجين، تم إقرار تطبيق معيار عدد الركاب لاحتساب التعريفة الخاصة بها، ونفس الأمر للسيارات السياحية حتى 7 ركاب، وكذلك الأتوبيس العام والخاص والمدارس والرحلات وأيضا السياحى، كلها تحتسب من خلال معيار عدد الركاب.

وتابع وبالنسبة للدراجات النارية، تم احتساب قسط 10 جنيهات شهريا و100 جنيه سنويا للدراجات النارية مفردة سواء كهرباء أو كهرباء ووقود، وزيادة القسط إلى 12 جنيها شهريا و120 جنيها سنويا للدراجات النارية بصندوق جانبى التى تزيد سعتها اللترية عن 500 سى سى، وبالنسبة للدراجات النارية بصندوق خلفى أو ذو أربع عجلات أو أجرة تم زيادة القسط إلى 15 جنيها شهريا، و150 جنيها القسط الصافى عن السنة.

وأشار إلى أنه فى حالة التأمين لمدة تزيد عن 10 أشهر وحتى 12 شهر يكون القسط الصافى هو القسط الثانوى، ويطبق ذلك على السنة المالية الأولى والثانية والثالثة، وفى حالة السيارات النقل المصرح لها ركوب أشخاص يتم احتساب القسط التأمينى لكل راكب زاد عن السائق بمبلغ 20 جنيه، و4 جنيهات عن الشهر، بالإضافة إلى قسط السيارة النقل طبقا للحمولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمركبات التى تحمل لوحات مؤقتة يتم حساب القسط الخاص شهر بقيمة 120 جنيها، أكثر من شهر وحتى شهرين 150 جنيها، أكثر من شهرين وحتى 3 شهور 200 جنيه، منوها إلى أن مدة التأمين ترتبط بالمدة المؤادة عنها الضريبة على أن تتضمن المدة التأمينية 30 يوما التالية للمدة المؤادة عنها الضريبة.