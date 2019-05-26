رئيس جامعة القناة: طلاب 15 كلية أدوا الفترة الأولى من امتحانات نهاية العام

الإسماعيلية - جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة واصلت اليوم الأحد الامتحانات النظرية بـ15 كلية من كليات جامعة قناة السويس، بمتابعة من الدكتور محمد شقيدف المنسق العام لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أن 1000 طالب من طلاب الفرقة الثالثة أدو الامتحان بالفترة الصباحية يمثلون 18 شعبة، وفى الفترة المسائية يؤدى طلاب الفرقة الثانية والبالغ عددهم 999 طالبا وطالبة داخل 15 لجنة.

وقام الدكتور محمد شقيدف، المنسق العام لشئون التعليم والطلاب، بمتابعه لجان الامتحانات لمعهد فنى تمريض بإشراف الدكتورة هبة قطب المشرف العام على المعهد، حيث يؤدى اليوم طلاب الفرقة الثانيه وعددهم 553 طالبا وطالبة داخل 8 لجان بمبنى معامل كلية الطب "ب"، حيث اطمأن على التهوية والإضاءة داخل اللجان.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، إن طلاب الفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات وعددهم 182 طالبا وطالبة داخل لجنتين مع عدم وجود أى شكاوى.

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب الفرقة الأولى وعددهم 158 طالبا يؤدون امتحانات الباطنة والجراحة داخل 5 لجان.

وتابع الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة، أن لجان برنامج الصيدلة الإكلينيكية الفرقة الأولى وعددهم 60 طالبا يؤدون امتحان "توجه صيدلى".

ويؤدى 60 طالبا من الفرقة الرابعة امتحان "صيدلة إكلينيكية 2"، و150 طالبا من طلاب الفرقة الأولى صيدلة حديث يؤدون امتحانات الكيمياء العضوية.

وأشار الدكتور ياسر مصطفى إلى أن طلاب الفرقة الثالثة "صيدلة حديث" يؤدون الامتحانات كيمياء حيوى بالفترة المسائية، مشيرا إلى أن جميع طلاب الغرفة يؤدون امتحانات شفوية مع الالتزام التام تشكيل اللجان الامتحانية من بحضور ثلاث أعضاء هيئة التدريس، وأن تكون درجة الشفوى للطلاب هى متوسط الممتحنين الثلاث.