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حفتر يستبعد وقف إطلاق النار بطرابلس ويتهم الأمم المتحدة بالانحياز

الأحد، 26 مايو 2019 12:39 م
حفتر يستبعد وقف إطلاق النار بطرابلس ويتهم الأمم المتحدة بالانحياز المشير خليفة حفتر
رويترز
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قال قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر فى مقابلة نشرتها صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية إنه يستبعد وقف إطلاق النار فى القتال الدائر لتحرير العاصمة طرابلس واتهم الأمم المتحدة بالسعى لتقسيم ليبيا.

وقال حفتر للصحيفة إن الحل السياسى لا يزال هو الهدف لكن العودة إليه مرهونة بالقضاء على ما وصفها بالميليشيات. وأضاف أن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لم يعد محايدا.

وقال إن تقسيم ليبيا قد يكون هو هدف خصوم بلاده وإنه يعتقد أن هذا ما يريده سلامة أيضا.

 

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