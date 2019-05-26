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حبس عاطل متهم بسرقة فيلا بمنطقة العمرانية

الأحد، 26 مايو 2019 02:51 م
حبس عاطل متهم بسرقة فيلا بمنطقة العمرانية حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بسرقة فيلا بمنطقة العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اقتحم الفيلا واستولى على مبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول من حقيبة مهندسة أثناء وجودها بفيلا والدتها بمنطقة العمرانية.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد سرقة مجهول لمبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول، من حقيبة مهندسة أثناء وجودها بفيلا والدتها. 

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، تبين أن عاملا بجراج وراء ارتكاب الواقعة. 

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 


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