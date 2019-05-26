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تعرف على آخر ضربات الأمن العام ضد الهاربين من تنفيذ الأحكام

الأحد، 26 مايو 2019 02:00 ص
تعرف على آخر ضربات الأمن العام ضد الهاربين من تنفيذ الأحكام حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية خاصة التى أوشكت على السقوط.

ونجح قطاع الأمن العام فى ضبط 15 شخصا هاربا من أحكام قضائية متنوعة من خلال حملات بكافة المحافظات.

يذكر أن أجهزة الأمن، نجحت على مدار 4 سنوات، فى تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

 


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تنفيذ الاحكام

هاربون من الاحكام

الاحكام القضائية

الامن العام


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