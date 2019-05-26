سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات

الأحد، 26 مايو 2019 11:17 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرا 19.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5559.38 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 18.850 نقطة ليصل إلى مستوى 6006.26 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.46% خاسراً 21.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4698.72 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 36.95 مليون سهم بقيمة 7.98 مليون دينار كويتى عبر 1453 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.76%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "رمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.69%، تلاه المصالح بنسبة 8.82%، ثم آن بنسبة 8.49%، فيما تصدر سهم "تسهيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم دانة بنسبة 9.35%، ثم مواشى بنسبة 7.69%.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تباين مؤشرات بورصة الكويت فى ختام تعاملات اليوم وسط هبوط 8 قطاعات

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 5 قطاعات

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بأسهم الاتصالات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة