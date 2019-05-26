تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والتأمين

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرا 16.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2573.47 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 38.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1185 صفقة ل32 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفضت 20 سهما، واستقرت 5 أسهم .

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.87%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.69%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.85%.