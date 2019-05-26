تجديد حبس المتهم بقتل شاب لسرقته بالسلام 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم بقتل شاب لسرقته بمدينة النهضة بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين أن الجثة لسائق "توك توك"وبه أثار ضرب بآلة حادة في مؤخرة الرأس.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بهدف السرقة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.