"الكهرباء": مليار و700 مليون جنيه لتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية

كتبت نورا فخرى

قالت وزارة الكهرباء والطاقة، إن وزارة التخطيط رصدت مليارا و700 مليون جنيه لتحويل كابلات الكهرباء الهوائية (جهد متوسط) إلى كابلات أرضية، لا سيما فى الأماكن الأكثر خطورة، وفق نتائج التنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن استبدال أسلاك الضغط المتوسط فى دائرة قوص وقفط بمحافظة قنا بكابلات أرضية، لا سيما أنها تعوق التوسع الأفقى والرأسى للمبانى، علاوة على خطورتها على المواطنين.

وتعقيبا على حديث النائب، أوضحت الوزارة أن الخطوط الهوائية ليس فيها أى خطر، وأن هناك دولا أجنبية تستخدمها، ولكن يتمثل الخطر فى تجاوز البناء حدود الأمان فى المسافات. لافتة إلى أن المجهود المبذول لتحسين شبكات تورزيع الكهرباء "خيالى، بل إنه فوق ما يتخيل أى شخص".