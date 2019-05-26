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القبض على عامل جراج وراء سرقة فيلا بالعمرانية

الأحد، 26 مايو 2019 01:08 م
القبض على عامل جراج وراء سرقة فيلا بالعمرانية حبس - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف
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كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، هوية المتهم بسرقة فيلا بالعمرانية، حيث تبين أن عامل جراج وراء ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد سرقة مجهول لمبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول، من حقيبة مهندسة أثناء وجودها بفيلا والدتها. 

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، تبين أن عاملا بجراج وراء ارتكاب الواقعة. 

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
 


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