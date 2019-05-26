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الأحد، 26 مايو 2019 03:50 م
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العثور على جثتى طفلين داخل صندوق قمامة فى الإسكندرية

الأحد، 26 مايو 2019 03:04 م
العثور على جثتى طفلين داخل صندوق قمامة فى الإسكندرية جثة طفل - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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عثرت عامل قمامة "نباش" بالإسكندرية على جثتى طفلين حديثى الولادة داخل صندوق قمامة بشارع الترعة المردومة بدائرة الرمل شرق الإسكندرية.
 
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود اخطار من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثتين لطفلين حديثي الولادة بتقاطع شارع 20 مع شارع الترعة المردومة.
 
 
انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتى طفلين حديثى الولادة "غير مكتملى النمو" داخل صندوق قمامة بالشارع المشار إليه.
 
 
وبسؤال شخص يدعى "محمد.ع.ص"، 40 عاماً، عامل قمامة "نباش"، مقيم شارع خالد بن الوليد، قال إنه عثر على جثتى الطفلين أثناء نبشه فى القمامة داخل الصندوق محل البلاغ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
 
 
 
أخطرت النيابة العامة، وجرى نقل جثتى الطفلين لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر رقم 4509/ 2019 إداري قسم الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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